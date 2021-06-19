Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada
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Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece'de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı.

Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece'de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 saldırgan olay yerinden geçerken ayağından yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir'in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde Karademir'in aracı yanaştırması ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor.

Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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