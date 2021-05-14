Berdan Mardini kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Berdan Mardini kaç yaşında, biyografisi nedir?

Berdan Mardini bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Unutulmaz şarkılarıyla bayramın ikinci gününde seyirciyi canlı yayında coşturacak olan Berdan Mardini'nin hayatı ve kariyerimerak ediliyor. Peki, Berdan Mardini kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Berdan Mardini kaç yaşında, biyografisi nedir? Berdan Mardini hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Berdan Mardini bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Unutulmaz şarkılarıyla bayramın ikinci gününde seyirciyi canlı yayında coşturacak olan Berdan Mardini'nin hayatı ve kariyerimerak ediliyor. Peki, Berdan Mardini kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Berdan Mardini kaç yaşında, biyografisi nedir? Berdan Mardini hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.

ALBÜMLERİ

2002 Aman Aman

2004 Türküler

2004 Sen Var Ya Sen

2005 Senden Çocuğum Olsun

2006 Annem Kızıyor

2008 Hazır mısın?

2011 Çek Tetiği

2013 Dur Bari

2016 Kimim Ben

BERDAN MARDİNİ KAÇ YAŞINDA?

Berdan Mardini 1978 doğumlu olup 43 yaşındadır.