Berdan Mardini'nin eski eşi silahlı saldırıya uğradı
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Berdan Mardini'nin eski eşi silahlı saldırıya uğradı

Berdan Mardini'nin eski eşi silahlı saldırıya uğradı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradı. İşte şok eden gelişmenin perde arkası...

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece'de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 saldırgan olay yerinden geçerken ayağından yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir'in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde Karademir'in aracı yanaştırması ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor. (İHA)

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BOŞANDILAR

Berdan Mardini 2010 yılında Paris'te tanıştığı Fatoş Mardini ile evlendi. 2021 mart ayında 11 yıllık evliliklerini sonlandıran çiftin 1'i erkek 1'i kız olmak üzere 2 çocukları var. Ünlü türkücünün avukatı yaptığı açıklamada ayrılık nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır."

Berdan Mardini'nin eski eşi silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Snob Magazin

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
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Berdan Mardini'nin eski eşi silahlı saldırıya uğradı - Haberler Magazin
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