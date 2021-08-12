Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Berdan Mardini'den olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler'den sürpriz açıklamalar. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını duyuran ve sonrasında Göz ve ailesinden özür dileyen Yelliler, flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Berdan Mardini'den olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler'den sürpriz açıklamalar. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını duyuran ve sonrasında Göz ve ailesinden özür dileyen Yelliler, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Yelliler, flaş açıklamalarda bulundu.

Yelliler, Berdan Mardini'yle evliliği için bir takipçisinin, "Evliliğiniz aşk evliliği miydi?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi.

Yelliler, "Güzel kadın tekrar evlilik düşünür müsün?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

Yelliler, "Ne zaman yeter diye isyan edeceksin? Herkes üzerine geliyor" mesajına, "Ben isyan etmem. Magazine de oynamam. Şov dünyasını sevmem ama yargıda mücadelem sonsuzdur" karşılığını verdi.

Yelliler, "Çocuklarınızı görüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, icraya başvurdum" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Yelliler, "Silahlı saldırının failini biliyor musunuz?" sorusuna, "Henüz değil" cevabını verdi.

Yelliler, "Bence çok mutsuzsunuz. Birincisi evlatlarını görmüyorsun, bir anne nasıl mutlu olur?" yorumuna, "Evlatlarım için mücadele veriyorum çünkü" yazarak, kalp emojisi koydu.

Yelliler, "Nasıl çocuklarına kıydın" sorusuna, "Kıydığımı nereden biliyorsunuz?" cevabını verdi.

Yelliler, "Evlatlarından ve memleketinden utan, kenara çekil" mesajına, "Utanılacak birisi varsa o da sizin gibi aynı zihniyette olan insanlar" yorumunu yaptı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı
İhanete uğradığını öğrenen Berdan Mardini'den eski eşine zehir zemberek sözler: Namussuz, haysiyetsiz
İhanete uğradığını öğrenen Berdan Mardini'den eski eşine zehir zemberek sözler: Namussuz, haysiyetsiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Merve Çoban Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den şaşırtan açıklamalar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:22:26. #1.15#

title