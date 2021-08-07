Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından bir basın açıklaması paylaşarak Gökhan Göz'le hakkında çıkan yasak aşk iddialarına yanıt verdi. Yelliler, 'Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu' dedi.

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Gökhan Göz'ün Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı haberleri magazin gündeminde deprem etkisi yaratmıştı.

Tartışmanın odak noktası olan Fatoş Yelliler, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından basın açıklaması yayınlayan Yelliler, şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur.

Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
Afet bölgesinde yaşayan oyuncu Yılmaz Erdoğan, yangın mağdurları için seferber oldu
Afet bölgesinde yaşayan oyuncu Yılmaz Erdoğan, yangın mağdurları için seferber oldu
Can Yaman'ın babası Güven Yaman, 'Help Turkey' paylaşımı yapanlara ateş püskürdü: Yalvarmadan ayakta kalırız
Can Yaman'ın babası Güven Yaman, "Help Turkey" paylaşımı yapanlara ateş püskürdü: Yalvarmadan ayakta kalırız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Demet Akalın Deniz Akkaya Şevval Şahin
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:20:01. #1.14#

title