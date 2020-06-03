Berçelan Yaylası'nda haziranda snowboard
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Berçelan Yaylası'nda haziranda snowboard

HAKKARİ'de normalleşme süreciyle birlikte 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan doğaseverler, karda snowboard ve tur kayağı gösterisi yaptı.

Berçelan Yaylası'nda haziranda snowboard
03.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:54

HAKKARİ'de normalleşme süreciyle birlikte 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan doğaseverler, karda snowboard ve tur kayağı gösterisi yaptı. Doğaseverler, yayladaki rengarenk çiçekler ile eriyen kar suları yanında karpuz kesip, piknik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasının ardından 4 mevsimin bir arada yaşadığı Hakkari'nin 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası da ziyaretçilere açıldı. Doğasever Emin Noyan, iki arkadaşı ile birlikte yeşilin tüm tonlarını içerisinde barındıran ve zirveleri karla kaplı olan Berçelan Yaylası'na çıkarak, karlı dağlarda 2 arkadaşıyla birlikte snowboard gösterisi yaptı. Gösterinin ardından 3 doğasever, terör olayları nedeniyle uzun yıllar yasaklı olan yaylada, rengarenk çiçekler ve akan kar suları önünde karpuz kesip, piknik yaptı.Emin Noyan, koronavirüs nedeniyle çıkılmasına için verilmeyen Berçelan Yaylasına iki arkadaşı ile birlikte çıkıp, temiz havayı teneffüs ettiklerini söyledi. Noyan, "Karların erimediği, binbir çiçek türünün yetiştiği Berçelan Yaylası'nda olmak ayrı bir mutluluk. Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaktan kavrulanlar denize akın ederken, biz de burada snowboard ve tur kayağı gösterisi yaptık. Gösterinin ardından da kar suları ve çiçeklerin arasında karpuz yemenin keyfini yaşadık. Çok güzel bir coğrafyamız var. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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