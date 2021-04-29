Berç Polat, Dj'lik mesleğinin inceliklerini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berç Polat, Dj'lik mesleğinin inceliklerini anlattı

Berç Polat, Dj'lik mesleğinin inceliklerini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

İstanbul eğlence hayatının ünlü DJ'lerinden Berç Polat, "Dj'lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil" dedi.

İstanbul eğlence hayatının ünlü DJ'lerinden Berç Polat, "Dj'lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil" dedi.

Dj Berç Polat, Dj'lik mesleği ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, eğlenmeye gelen kitleye göre müzik seçimi yaptığını belirtirken, insanları mutlu etmenin zor olduğunu vurguladı.

Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Dj'lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil. İnsanları mutlu etmek zor bir iştir. Siz insanları mutlu edebiliyorsanız, bu durum bazı şeylerin doğru gittiğini gösterir. Genellikle mekanlar'dan mekanlara farklı konsept olduğu için playlist'ini ona göre hazırlıyorum. Gündelik hayatımda müzik yaparken bile farklı müzikler araştırıyorum".

"Boş vakitlerinizde sürekli deneme yanılma yapın"

Polat, bu işe başlamak isteyenlere ise şu önerilerde bulundu: "Müzik evrensel bir şeydir. Sürekli üretken olmak ve kendinizi geliştirmek zorundasınız. Boş vakitlerinizde sürekli deneme yanılma yaparak sahne öncesi listenize bulunan arşivleri kurcalayın. Onlarla ne yapabilirim? O an ilgiyi nasıl üstüme çekerim? Geceyi eğlenceli hale nasıl getiririm? düşüncesine girin". - İSTANBUL

Berç Polat, Dj'lik mesleğinin inceliklerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma öncesi vatandaşlar sahile akın etti
Tam kapanma öncesi vatandaşlar sahile akın etti
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Tandoğan Yılmaz Vural Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Berç Polat, Dj'lik mesleğinin inceliklerini anlattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:02:59. #1.14#

title