Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor -Sosyal mesafeyi korumak için dükkanına paravan yaptı.

Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor

-Sosyal mesafeyi korumak için dükkanına paravan yaptı.

İSTANBUL - İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi yapılmıştı. Düzenleme sonrası berberlerin gece 02.30'a kadar olan yoğun mesaisi ise devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirmişti. Bildiri sonrası ise berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğun mesai başladı.

Bayram düzenlemesini fırsat bilen İstanbullular gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanları ise boş bırakmadı.

İstanbul Sultanbeyli'de berber olan Muhammet Yavuz ise randevu sistemine göre mesaisine devam ederek," Korona virüs kapmasında 2 aylık bir süreçte kapalıydık. Bu süreçte de müşterilerimizin mağduriyetini gidermek için devletimizin çıkarmış olduğu düzenlemeye uyarak bu saatlere kadar hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Hijyen ortamına dikkat ettiklerini ve müşteriler arası sosyal mesafeyi korumak için paravan yaptıklarını belirten Muhammet Yavuz," 1.5 metre kuralına uymak için ve bu kapsamda tedbirlere ne kadar uyduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık. Müşterilerimiz ise bu durumdan oldukça memnun" diye konuştu.

Kaynak: İHA