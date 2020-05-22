Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi yapılmıştı.

Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor
22.05.2020 01:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:51

İstanbul'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi yapılmıştı. Düzenleme sonrası berberlerin gece 02.30'a kadar olan yoğun mesaisi ise devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirmişti. Bildiri sonrası ise berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğun mesai başladı.

Bayram düzenlemesini fırsat bilen İstanbullular gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanları ise boş bırakmadı.

İstanbul Sultanbeyli'de berber olan Muhammet Yavuz ise randevu sistemine göre mesaisine devam ederek," Korona virüs kapmasında 2 aylık bir süreçte kapalıydık. Bu süreçte de müşterilerimizin mağduriyetini gidermek için devletimizin çıkarmış olduğu düzenlemeye uyarak bu saatlere kadar hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Hijyen ortamına dikkat ettiklerini ve müşteriler arası sosyal mesafeyi korumak için paravan yaptıklarını belirten Muhammet Yavuz," 1.5 metre kuralına uymak için ve bu kapsamda tedbirlere ne kadar uyduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık. Müşterilerimiz ise bu durumdan oldukça memnun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Hazal Kaya Merve Boluğur Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Berberlerin yoğun mesaisi devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 01:51:48. #1.14#
title