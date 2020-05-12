Berberlerde randevu defterleri doldu Çankırı'da, normalleşme çalışmaları kapsamında açılan berber ve kuaförlerdeki yoğunluk devam ediyor.

Çankırı'da, normalleşme çalışmaları kapsamında açılan berber ve kuaförlerdeki yoğunluk devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler, kontrollü bir şekilde hizmet vermeye başladı. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek olan işletmeler, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmetlerini sürdürecek. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilen işletmelerde, çalışanlar da mutlaka maske kullanacak. Saç kesimi, yıkama ve boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu ve önlük gibi malzemeler ya kişiye özel ya da tek kullanımlık olacak. Hizmet alan müşterinin kullandığı malzemeler de sterilizasyonu sağlanmadan kesinlikle kullanılmayacak. İşlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek müşteriler ise, kendi kişisel havlu, tarak ve makas gibi malzemeleri yanında getirebilecek. Berberlerde jilet ya da ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

"Randevuyu haftaya yayarak aldık"

Açılış haberlerinin hemen ardından randevularını almaya başlayan ve belirli kurallar dahilinde çalışmalarını sürdüren berberlerin de randevu defterleri ilk hafta için doldu. Çankırı'da kuaför dükkanı olan Resul Atmaca, "Öncekine nazaran hijyen seviyemiz arttı. Her müşterimizden sonra koltuk ve tıraş takımlarımızı dezenfekte ettik. Her müşterimize ayrı ayrı tek kullanımlık örtü havlu kullandık. İlk açılıştan dolayı çok yoğunluğumuz vardı ama randevu sistemiyle kimseyi iş yerinde bekletmeden tıraş yaptık. Randevuları da haftaya yayarak aldık." ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA