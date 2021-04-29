Berberlerde kısıtlama yoğunluğu
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Berberlerde kısıtlama yoğunluğu

Berberlerde kısıtlama yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Kumru ilçesindeki berberlerde kısıtlama öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Ordu'nun Kumru ilçesindeki berberlerde kısıtlama öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında bu akşam başlayacak olan ve 17 gün sürecek olan kısıtlama öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar berberlerde randevuların dolmasına sebep oldu.

Kumru ilçesinde berber Adem Yaylak, gelen kapanma kararının ardından telefonlarının sürekli olarak çaldığını ve müşterilerin randevu almaya çalıştıklarını belirtti. Yaylak, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Tam kapanma bizi üzse dahi her alınan karar sağlığımız için. Bizler de elimizden geldiğince tüm müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Kapanma öncesi saç ve sakal tıraşı olmak isteyen vatandaşların erken davransınlar" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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