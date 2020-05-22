Berberlerde kısıtlama ve bayram öncesi son mesai
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Berberlerde kısıtlama ve bayram öncesi son mesai

İstanbul Valiliği tarafından duyurulan karar ile bugün 23.00 saatine kadar mesai yapacak olan berberler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi son müşterilerini kabul etti.

Berberlerde kısıtlama ve bayram öncesi son mesai
22.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:52

İstanbul Valiliği tarafından duyurulan karar ile bugün 23.00 saatine kadar mesai yapacak olan berberler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi son müşterilerini kabul etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bayram öncesinde alınan kararla İstanbul'da berberlerin bugün saat 23.00'e kadar çalışacağı duyurulmuştu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyurunun ardından berberler son müşterilerini kabul etti. Şişli Kurtuluş'ta son müşterisini alan Mehmet Nadir, "Son müşterimizi aldık. Kapanma zamanımız geldi. Elimizden geldiğince müşterilerimiz için bayram tıraşlarını yaptık. Allah nasip ederse milletimize vatanımıza inşallah hayırlı bayramlar olur. Müşterilerimiz saatinde geldiler saatinde gittiler. Disiplin ve prensiplerimize uyuyoruz" dedi.

Son dakika berbere tıraş olan Mevlüt Kargı isimli vatandaş ise, "Randevu ile geldim berbere son dakikaya bıraktık işten çıktım direkt buraya geldim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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