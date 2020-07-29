Berberlerde bayram öncesi sakal traşı sevinci Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi sebebiyle bir süredir berberlerin sakal traşı yapması yasaklanırken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yasağın kaldırılması berber esnafını sevindirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi sebebiyle bir süredir berberlerin sakal traşı yapması yasaklanırken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yasağın kaldırılması berber esnafını sevindirdi.

Pandemi dolayısıyla faaliyetlerine ara verilen berberler açıldıktan sonra yasaklanan sakal tıraşına tekrar başladılar. Konu hakkında açıklama yapan Berber İrfan Tiryakioğlu, "Vatandaşlar berberlerin sakal tıraşına başladıklarını hala bilmiyorlar" dedi.

Bandırma'nın Tarihi Arasta Çarşısında berberlik yapan İrfan Tiryakioğlu "Pandemi sürecinde berberler olarak zor günler yaşadık. Faaliyetlerimiz dursa da kira ödemeye devam ettik. Bankalardan borç olarak aldığımız krediler ile pandemi sürecini atlatmaya çalıştık. Şimdi kredilerin ödeme zamanı da geldi. Pandemi sonrasında açıldığımız zaman sakal tıraşı yapmamız yasaklanmıştı. Berberler için sakal tıraşı günlük ciro elde etme adına çok önemlidir. Sakal tıraşı yasağı dükkanlarımızı açsak da işlerimizin büyük ölçüde durmasına neden oldu. Birde insanlar Covit 19 yüzünden berberlere gelmeye korkunca işlerimiz bir türlü istediğimiz seviyelere gelemedi. Şu an itibari ile eski işlerimize göre yüzde 30 oranında randumanla çalışıyoruz. Şimdi sakal tıraşı yapmamız serbest bırakıldı. Ancak vatandaşlar hala sakal tıraşı yapıyor musunuz diye soruyorlar. Sizin aracılığınız ile bir kez daha hatırlatmış olalım ki, berberlerde sakal tıraşına başlandı. Bu konuda vatandaşlar hiçbir kuşku yaşamasınlar. Önceliğimiz vatandaşın sağlığı ve hijyendir. Kullandığımız bütün malzemeler tek kullanımlık malzemelerdir. Her tıraştan sonra dükkanımız temizlenir ve yeni müşteri için hazır hale getirilir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA