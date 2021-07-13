Berberlerde bayram mesaisi başladı
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Berberlerde bayram mesaisi başladı

Berberlerde bayram mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde yoğunluk başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde yoğunluk başladı.

Pandemi döneminde uzun bir süre kapalı kalan berberler tam normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine döndü. 1 Temmuz itibariyle normal çalışma sistemine geçen berberlerde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluştu. Bayram öncesinde vatandaşlar randevu alarak berberlere gidiyor. Berberler bu süreçte pandemi kurallarını gözeterek müşterilerini kabul ediyor.

İstanbul faaliyet gösteren Berber Dinçer Keskin yoğunlukla ilgili olarak, "1 Temmuz itibariyle normalleşmeden sonra işlerimiz hareketlendi. Kurban Bayram öncesi yoğunluğumuz başladı. Kısıtlamaların olduğu bayramlarda istediğimiz gibi çalışamamıştık. Şuan eskisi gibi hijyen kurallarına özen göstererek çalışıyoruz. Müşterilerimizden randevu alarak gelmelerini talep ediyoruz" dedi.

Berbere gelen müşteri Suat Özcan ise "9 günlük bayram tatili var, bu süreçte tatil hazırlıklarımı yapıyorum Son günler yoğun oluyor. 1 hafta öncesinden randevu alarak geldim" diye konuştu. - İSTANBUL

Berberlerde bayram mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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