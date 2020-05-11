Berberler yeniden faaliyete geçti
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Berberler yeniden faaliyete geçti

Berberler yeniden faaliyete geçti
11.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:16

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonları, gerekli tedbirleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonları, gerekli tedbirleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Kontrollü şekilde faaliyete geçen işletmelerin ilk iş gününde yoğunluk yaşanırken, müşteriler berberlerin önünde bekledi.

İlkadım ilçesinde berberlik yapan 24 yaşındaki Batuhan Çağlar, 21 Mart'tan bu yana kapalı olan dükkanında tedbirleri en üst düzeyde alarak müşteri kabulüne başladıklarını söyledi.

Dükkanlarını açmaktan memnun olduklarını ifade eden Çağlar, "Müşterilerimizi özledik. İki haftada bir traş olan müşterilerimiz vardı. Bu süreç yaklaşık 2 aya uzayınca bir anda yoğunluk oldu. Müşterimizi randevu sistemi ile tüm önlemleri alarak alıyoruz. Bizim için maddi olarak zor bir süreç oldu. Bugün açtık çok şükür ilk müşterimizin traşını yaptık." diye konuştu.

Çağlar, tüm aletlerin sterilize edildiğini, ayrıca her müşteriden sonra kullanılan her malzemenin tekrar dezenfektanlarla temizlediğini de sözlerine ekledi.

Müşteriler ise uzun zamandır traş olmayı beklediklerini dile getirerek gerekli tedbirler alınarak traş olduklarını ifade ettiler.

Berberler yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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