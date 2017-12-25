Berberler ve Kuaförler Odasından Birlik ve Beraberlik Yemeği

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve istişare yemeği düzenlendi.



Bir salonda düzenlenen yemeğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gecede, kuaförlük ve berberlik mesleğinde 25'inci senesini doldurmuş emektarlara ve fuarlarda görev alan şov grubu üyelerine Başkan Ataç ve Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara tarafından onur ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Programa katılan herkese teşekkürlerini ileten Fethi Özkara, meslektaşlarına da görevlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR