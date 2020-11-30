Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?
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Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?

30.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:06
Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir kez daha kabine toplantısı yapıldı. Bunun üzerine yeni koronavirüs tedbirleri merak edildi. Kabine toplantısı kararları neler? Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı?Kuaförler kapatıldı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden artırılabileceği gündeme gelmişti. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısından çıkacak sonuca çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamalarda berberler ve kuaförlerle ilgili yeni bir kararının alınıp alınmayacağı netleşmiş olacak.

Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?

NİKAH TÖRENLERİ VE DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda düğünler ve nikah törenleri ile ilgili detayların da yer alması bekleniyor. Kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağı bu akşam yapılacak açıklama ile netleşmiş olacak. Yeni kısıtlamalar gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde de detaylar paylaşılacak.

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KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, yeni önlemler konuşulacak. 15:35'te başlayan toplantı sonrasında alınan kararlar açıklanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında son 10 günlük tabloyla ilgili olarak kapsamlı bir sunum yapacak. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak ve bilim kurulunun önerileri değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR NELER?

Muhtemel konular arasında şu başlıklar yer alıyor:

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Özellikle vaka ve vefatların ciddi şekilde arttığı ilerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de bulunuyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLANABİLİR

Birçok ilde nüfusa oranla beklenen koronavirüs vaka artışı hesapların çok üzerinde çıkarken, bu durum şehirler arası seyahat kısıtlamasını gündeme getirdi. Toplantı kapsamında alınması beklenen kararlardan biri de şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak.

HES KODUNUN KULLANIMINA AĞIRLIK VERİLECEK

Koronavirüsle dijital mücadele de kabine toplantısının gündem maddelerinden biri olacak. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması ve takibinin yapılabilmesi için uygulanan dijital önlemler için de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu kapsamda tüm illerde pazar, çarşı ve iş hanları gibi toplu bulunulabilecek alanlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanların girmesi yasaklanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN GÜN SINIRLAMASI

Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri de risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor

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