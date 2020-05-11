Berberler ve kuaförler dezenfekte ediliyor
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Berberler ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Berberler ve kuaförler dezenfekte ediliyor
11.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:16

Tepebaşı Belediyesi, yeniden faaliyete geçen berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, yeniden faaliyete geçen berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ilçede bulunan iş yerleri özenle dezenfekte ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilçede faaliyet gösteren berberler ve kuaförleri de dezenfekte ediyor. Bugüne kadar yüzlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, 11 Mayıs tarihi itibariyle yeniden faaliyete geçen berber ve kuaför işletmelerini hijyenik hale getiriyor. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ile iş birliği halinde gerçekleştirilen çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar ve vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara koronavirüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen esnaf ve vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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