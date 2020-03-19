Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri, Develi, Wuhan, Yerel

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı Kayseri'nin Develi ilçesinde berber ve çobanlar, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

19.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:20
Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde berber ve çobanlar, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, Türkiye'de de görülünce vatandaşlar önlemlerini artırdı. Develi ilçesinde de berberler ve çobanlarda korona virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı. Develi'de bulunan Sultan Sazlığı'nda çobanlık yapan Nail Çobanoğlu, hem kendini hem de çocuklarını virüsten korumak için eldiven kullanmaya özen gösteriyor. Ellerine eldiven takan ve kalabalık mekanlardan kaçınan Ferdi Nail Çobanoğlu "Devletimizin emrettiği şekilde korona virüsüne karşı eldivenlerimizi takıyor ve kendimizi koruyoruz, tedbirimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Berberlerde maske ve eldiven kullanıyor

Öte yandan, ilçede berberlik yapan Muharrem Eseroğlu da, hem kendini hem de müşterilerini korona virüsten korumak için dükkanında eldiven ve maske kullanmaya başladı. Belirli aralıklarla dükkanını dezenfekte eden Eseroğlu, "Korona virüsüne karşı son derece tedbirlerimizi aldık. Öncelikle Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda korona virüsüne karşı iyi çalışıyor. Korona virüse karşı aldığımız önlemler hem müşterilerimiz için hem de bizim içindir. Müşterilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu virüsten korunmak için dükkanımızda değişiklikler yaptık. Aldığımız makine ile kullandığımız malzemelerini dezenfekte ediyoruz. Hem biz kullanıyoruz, hem de gelen müşterilerimize eldiven ve maske veriyoruz" dedi.

Berbere gelen müşterilerde, alınan tedbirlerden dolayı dükkan sahibine teşekkür etti.

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti Haber
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı Haber
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı bir günde ikiye katlandı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin James Bond Acun Ilıcalı Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Berberler ve çobanlar 'Korona virüs' önlemini arttırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:34:01. #1.14#
title