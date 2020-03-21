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BERBERLER ODASI BAŞKANINDAN ÇAĞRI; BİR MÜDDET ÇALIŞMAYIN

BERBERLER ODASI BAŞKANINDAN ÇAĞRI; BİR MÜDDET ÇALIŞMAYINHaber-Kamera: Yılmaz OKUR-Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını...

21.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:34

BERBERLER ODASI BAŞKANINDAN ÇAĞRI; BİR MÜDDET ÇALIŞMAYIN

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.

SAĞLIK SEFERBERLİĞİ DİYELİM BİZ BUNA

Koronavirüs salgının görülmesinin ardından Türkiye'de bir çok önlem alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir süre kapatmalarını istedi.

Akyüz; "İstanbul'da 7 bin civarında kayıtlı meslektaşımız var. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu korkutucu bir salgın. Ama gerçekten bakanlığımız ve devletimiz bu virüsle mücadelesini veriyor, çok da başarılılar. Ancak tabii ki bu sadece devletimize düşmüyor. Bir sağlık seferberliği diyelim buna biz. Çünkü gerçekten korkutucu boyutları var. Ama henüz ülkemizde o boyutlara gelmedi, gelmesini de istemiyoruz. Gelmemesi de hepimizin, esnafımızın, halkımızın elinde. Mesleğimiz insana çok yakın temas halinde yapılan bir meslek. Bundan dolayı biz müşterilerimiz için, salonlarımız için gerekli önlemleri alıyoruz, aldık fakat gerçekten şu anda en çok korkutucu durumda olan meslektaşlarımızın kendileri ve ailelerinin büyük bir tedirginlikleri var. Gelen müşteride acaba hastalık var mı? Bundan korunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar maske taksak da eldiven taksak da biz mesleğimizi dokunmadan yapamıyoruz. Gelen müşteri oturduğu yer belli, orada yüzüne dokunuyorsun, Türkiye'deki meslektaşlarımızın bu sadece erkek berberi de değil kadın kuaförü, güzellik uzmanı bunların bir çoğu şu anda kendiliğinden faaliyetlerini durdurmuş durumda. Bizim bugün esnafımızın durumu, artık büyük salon, küçük salon demeden müşterilerin tamamından tedirginler. Dolayısıyla yavaş yavaş büyük salonlar kapattı, küçük salonlar da bölge bölge, mahalle mahalle toplanarak karar alıp kapatmaya başladılar" dedi.

"DÜKKANLARINI KAPATMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Yasal olarak kimseyi dükkanını kapatmaya zorlayamayacaklarını ancak tavsiyede bulunabileceklerini belirten Şükrü Akyüz; "Hakikaten büyük tehlike ve tedirginlik oluşturuyor bizim mesleğimiz. Burun kılına kadar alıyoruz. Yaklaşmadan, dokunmadan temas etmeden bu işleri yapmanız mümkün değil. Biz bu gün diyoruz ki meslektaşlarımıza, arkadaşlar, değerli meslektaşlarım eğer kendinizi seviyorsanız, ailenizi önemsiyorsanız, size tavsiyem biraz ara verin. Zaten sokakta müşteri yok, kimse yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor evinizde oturun diye. Sokaklar bomboş, caddeler bomboş, bir haftadır çalışıyorsunuz, bir günlük iş yapamadınız. Bu demektir ki hem çalışanlarınızı hem kendinizi hem ailenizi korumak istiyorsanız bir on beş gün kendinize izin verin" diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ AMA TEDİRGİNİZ

Berber Sedat Tan ise "Çalışmaya devam ediyoruz ama riskli olduğu için biz de biraz tedirginiz. Müşterilerle birebir temasımız oluşuyor, o yüzden biraz risk altındayız. Hijyen kurallarına uyuyoruz, çamaşır suyu kullanıyoruz, sirke kullanıyoruz ama insanlarla bir bir temasımız olduğu için biz de tedirginiz. Bu konuda Berberler Odası ile görüştük biraz da kendi riskimiz olduğu için kapatılmasını istiyoruz bir süreliğine" şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİ DEĞİL, OTURAN SAYIMIZ ARTTI"

Sultangazi'de berberlik yapan Murat Şansaz, "Kahvehaneler, kafeler ve çay ocaklarının hepsi kapalı. Dışarıda gezip de bir yer bulmayan insanlar, berberlere geliyorlar. Oturuyorlar. 'Kalk git' diyemiyoruz. Biz müşterilerle bire bir temas halindeyiz. Yaşlı bir amca geliyor 'ben 70 yaşındayım. Zaten yaşım gelmiş' diyor. Buradaki insanları riske atıyor. Dışarıda gidecek yeri yok çünkü. Kahvehaneler, cafeler, çay ocaklarının kapanmasından sonra müşteri değil, oturan sayımız arttı. 1 metre 1.5 metre mesafe olunması gerekirken biz 20 santim mesafe ile çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu hastalığa hep birlikte topyekun karşı koymamız gerekiyor. Berberler şu anda risk altında. Yayılmaması açısından önlemler alınması gerekiyor. Kişisel olarak kapattığımızda, diğer arkadaş açıkken müşteri kaybı olma olasılığı oluyor. Biz topyekun bir karar alınmasınız istiyoruz" dedi.

BERBERLER ODASI BAŞKANINDAN ÇAĞRI; BİR MÜDDET ÇALIŞMAYIN

Kaynak: DHA

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BERBERLER ODASI BAŞKANINDAN ÇAĞRI; BİR MÜDDET ÇALIŞMAYIN

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