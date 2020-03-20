Berberler odası başkanından çağrı;  Bir müddet çalışmayın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Berberler odası başkanından çağrı;  Bir müddet çalışmayın - Haberler
İstanbul, Türkiye, Güncel

Berberler odası başkanından çağrı;  Bir müddet çalışmayın

İSTANBUL Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.

20.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:44
Berberler odası başkanından çağrı;  Bir müddet çalışmayın
İSTANBUL Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.

SAĞLIK SEFERBERLİĞİ DİYELİM BİZ BUNA

Koronavirüs salgının görülmesinin ardından Türkiye'de bir çok önlem alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı.  İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir süre kapatmalarını istedi. 

Akyüz; "İstanbul'da 7 bin civarında kayıtlı meslektaşımız var. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu korkutucu bir salgın. Ama gerçekten bakanlığımız ve devletimiz bu virüsle mücadelesini veriyor, çok da başarılılar. Ancak tabii ki bu sadece devletimize düşmüyor. Bir sağlık seferberliği diyelim buna biz. Çünkü gerçekten korkutucu boyutları var.  Ama henüz ülkemizde o boyutlara gelmedi, gelmesini de istemiyoruz. Gelmemesi de hepimizin, esnafımızın, halkımızın elinde. Mesleğimiz insana çok yakın temas halinde yapılan bir meslek. Bundan dolayı biz müşterilerimiz için, salonlarımız için gerekli önlemleri alıyoruz, aldık fakat gerçekten şu anda en çok korkutucu durumda olan meslektaşlarımızın kendileri ve ailelerinin büyük bir tedirginlikleri var. Gelen müşteride acaba hastalık var mı? Bundan korunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar maske taksak da eldiven taksak da biz mesleğimizi dokunmadan yapamıyoruz. Gelen müşteri oturduğu yer belli, orada yüzüne dokunuyorsun, Türkiye'deki meslektaşlarımızın bu sadece erkek berberi de değil kadın kuaförü, güzellik uzmanı bunların bir çoğu şu anda kendiliğinden faaliyetlerini durdurmuş durumda. Bizim bugün esnafımızın durumu, artık büyük salon, küçük salon demeden müşterilerin tamamından tedirginler. Dolayısıyla yavaş yavaş büyük salonlar kapattı, küçük salonlar da bölge bölge, mahalle mahalle toplanarak karar alıp kapatmaya başladılar" dedi.

"DÜKKANLARINI KAPATMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"Yasal olarak kimseyi dükkanını kapatmaya zorlayamayacaklarını ancak tavsiyede bulunabileceklerini belirten Şükrü Akyüz; "Hakikaten büyük tehlike ve tedirginlik oluşturuyor bizim mesleğimiz. Burun kılına kadar alıyoruz. Yaklaşmadan, dokunmadan temas etmeden bu işleri yapmanız mümkün değil. Biz bu gün diyoruz ki meslektaşlarımıza, arkadaşlar, değerli meslektaşlarım eğer kendinizi seviyorsanız, ailenizi önemsiyorsanız, size tavsiyem biraz ara verin. Zaten sokakta müşteri yok, kimse yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor evinizde oturun diye. Sokaklar bomboş, caddeler bomboş, bir haftadır çalışıyorsunuz, bir günlük iş yapamadınız. Bu demektir ki hem çalışanlarınızı hem kendinizi hem ailenizi korumak istiyorsanız bir on beş gün kendinize izin verin" diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ AMA TEDİRGİNİZBerber Sedat Tan ise "Çalışmaya devam ediyoruz ama riskli olduğu için biz de biraz tedirginiz. Müşterilerle birebir temasımız oluşuyor, o yüzden biraz risk altındayız. Hijyen kurallarına uyuyoruz, çamaşır suyu kullanıyoruz, sirke kullanıyoruz ama insanlarla bir bir temasımız olduğu için biz de tedirginiz. Bu konuda Berberler Odası ile görüştük biraz da kendi riskimiz olduğu için kapatılmasını istiyoruz bir süreliğine" şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİ DEĞİL, OTURAN SAYIMIZ ARTTI"Sultangazi'de berberlik yapan Murat Şansaz, "Kahvehaneler, kafeler ve çay ocaklarının hepsi kapalı. Dışarıda gezip de bir yer bulmayan insanlar, berberlere geliyorlar. Oturuyorlar. 'Kalk git' diyemiyoruz. Biz müşterilerle bire bir temas halindeyiz. Yaşlı bir amca geliyor 'ben 70 yaşındayım. Zaten yaşım gelmiş' diyor. Buradaki insanları riske atıyor. Dışarıda gidecek yeri yok çünkü. Kahvehaneler, cafeler, çay ocaklarının kapanmasından sonra müşteri değil, oturan sayımız arttı.  1 metre 1.5 metre mesafe olunması gerekirken biz 20 santim mesafe ile çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu hastalığa hep birlikte topyekun karşı koymamız gerekiyor. Berberler şu anda risk altında. Yayılmaması açısından önlemler alınması gerekiyor. Kişisel olarak kapattığımızda, diğer arkadaş açıkken müşteri kaybı olma olasılığı oluyor. Biz topyekun bir karar alınmasınız istiyoruz" dedi. 

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirildi' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mehmet Ersoy Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Ateş Karar Wuhan
Şu an buradasınız: Berberler odası başkanından çağrı;  Bir müddet çalışmayın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 18:17:48. #1.14#
title