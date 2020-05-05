Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler, güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamına berberler kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası berberlerin ve güzellik salonlarının açılacağı tarih belli olurken vatandaşların berberler ne zaman açılacak? Kuaförler, güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler açılacak mı gibi soruları da yanıtını buldu.

Corona virüs önlemlerinin kapsamının genişletilmesiyle alınan berberleri kapatma kararı uzun süredir devam ediyordu. Cumhurbaşkanının açıklamaları ile çok merak edilen berberler ne zaman açılacak? Kuaförler, güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler açılacak mı gibi soruların cevapları netleşti. İşte berberlerin, kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin açılacağı tarih!

BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vakalarındaki azalmaya paralel olarak, Türkiye'nin 'normalleşme planı'nı açıkladı. Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı örnek bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, Pazartesi gecesinden itibaren bazı kısıtlamalarda esnemeye gidildiğini söyledi.

Gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, güzellik salonları ile AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verebilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek.