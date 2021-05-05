Berberler, Kovid-19'dan etkilenen işletmelere verilecek KOSGEB desteği kapsamının genişletilmesini istedi

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro, küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik açıklanan yeni KOSGEB destek paketi kapsamının, hizmet ve...

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro, küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik açıklanan yeni KOSGEB destek paketi kapsamının, hizmet ve perakende sektörlerini de içine alacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Kara, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle geçici olarak kapatılan berber esnafının, bu süreçten olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Mart 2020'den bu yana salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunların asgari düzeye indirilmesi için önemli destekler sağladığına işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Bunlar esnafımızın sıkıntılarına bir nebze de olsa derman olmuştur fakat yeterli değildir. KOSGEB tarafından toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programının başlatılacağı bildirildi. İmalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik KOSGEB destek paketi açıklanarak 3 yıl sonra ödemeli faizsiz kredi imkanı sağlanmış oldu.

KOSGEB aracılığıyla verilen bu krediden maalesef bünyemize bağlı berber esnafımız yararlanamamaktadır. Berber esnafımızın da maddi yönden yaşamış oldukları bu zor günleri daha rahat atlatabilmeleri için KOSGEB kredi paketinden yararlanmasını, kapsamın hizmet sektörünü ve perakende sektörünü de içine alacak şekilde, Kovid-19 salgını sürecinden olumsuz etkilenen tüm sektörlere kadar genişletilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun