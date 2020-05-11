Berberler koronavirüs tedbirleri alarak hizmet vermeye başladı
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Berberler koronavirüs tedbirleri alarak hizmet vermeye başladı

Berberler koronavirüs tedbirleri alarak hizmet vermeye başladı
11.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:26

Korona virüs tedbirleri dahilinde yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförler sabah saatlerinde tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Korona virüs tedbirleri dahilinde yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförler sabah saatlerinde tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Berberlerin kendilerini ve müşterilerini virüsten korumak için kullandıkları koruyucu tulumlar, maskeler ile astronotlara benzemeleri dikkatleri çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde berber ve kuaförlere uygulanan yasağın kalkmasının ardından sabah saatlerinden itibaren berberler vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Berberler sabah saatlerinde ilk müşterilerini almaya başladı. Fiziki mesafe kuralının uygulandığı mekanlara galoş ve maske takılmadan müşteri alınmıyor. Bekleyen müşteriler ise işyerlerinin dışında bekliyor yada randevulu sistem uygulanıyor. Berberlerde berberler de yüz maskesi, koruyucu tulum gibi koruyucu ekipmanları kullanarak müşterilerine hizmet veriyor. Berberlerde tek kullanımlık hijyenik malzemelerin kullanımına özen gösteriliyor. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçe genelinde berberlere maske vererek çalışmalara destek oluyor. Berberleri koruyucu kıyafetler içinde gören müşteriler ise onları astronotlara benzetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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