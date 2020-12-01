Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı? Berberler ve kuaförler kapanacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı? Berberler ve kuaförler kapanacak mı?

01.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:09
Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı? Berberler ve kuaförler kapanacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden artırılabileceği gündeme gelmişti. Gözler bugün gerçekleştirilen olan kabine toplantısından çıkan açıklamalara çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir kez daha kabine toplantısı yapıldı. Bunun üzerine yeni koronavirüs tedbirleri merak edildi. Kabine toplantısı kararları neler? Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?

KUAFÖRLER KAPANACAK MI, BELLİ OLDU MU?

Kuaförler kapanacak mı, sorusuna yanıt bugün Başkan Recep TayyipErdoğan'dan geldi. İşte açıklamalar şu şekilde:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor

"(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. (Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." dedi.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayımladığı zaman detaylar haberimize eklenecektir.

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini geçen hafta şu şekilde açıklamıştı:

"Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

İlgili Haberler

Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?
Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?
Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır?
Tidal kapatıldı mı? RTÜK Tidal'e erişimi engelledi mi? Tidal nedir, nasıl kullanılır?
Yeni koronavirüs yasakları: Dernekler kapatıldı mı? Sivil toplum kuruluş etkinleri ertelendi mi? Yeni koronavirüs tedbirleri neler?
Yeni koronavirüs yasakları: Dernekler kapatıldı mı? Sivil toplum kuruluş etkinleri ertelendi mi? Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Halife Hafter Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Ariana Grande
Spor Samatta Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Cuma Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı? Berberler ve kuaförler kapanacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:09:26. #1.15#
title