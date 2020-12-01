Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı? Berberler ve kuaförler kapanacak mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden artırılabileceği gündeme gelmişti. Gözler bugün gerçekleştirilen olan kabine toplantısından çıkan açıklamalara çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir kez daha kabine toplantısı yapıldı. Bunun üzerine yeni koronavirüs tedbirleri merak edildi. Kabine toplantısı kararları neler? Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım Kabine Toplantısı açıklamaları: Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı?
KUAFÖRLER KAPANACAK MI, BELLİ OLDU MU?
Kuaförler kapanacak mı, sorusuna yanıt bugün Başkan Recep TayyipErdoğan'dan geldi. İşte açıklamalar şu şekilde:
"(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. (Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." dedi.
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayımladığı zaman detaylar haberimize eklenecektir.
İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini geçen hafta şu şekilde açıklamıştı:
"Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir." ifadesi kullanıldı.