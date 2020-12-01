Berberler kapatıldı mı? Kuaförler kapatıldı mı? Berberler ve kuaförler kapanacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden artırılabileceği gündeme gelmişti. Gözler bugün gerçekleştirilen olan kabine toplantısından çıkan açıklamalara çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı?