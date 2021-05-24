Berberler kaçta açılıyor? Berberler açık mı, kaça kadar açık? Berber çalışma saatleri

Berberler kaçta açılıyor? Berberler açık mı, kaça kadar açık? 24 Mayıs berberler açık mı? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte berberlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar..

Berberler kaçta açılıyor? Berberler açık mı, kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok insan berber ve kuaförlerin son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. İşte berberler açık mı sorusunun yanıtı...

BERBERLER KAÇTA AÇILIYOR?

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

HAFTA SONU BERBER VE KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.

BERBERLERDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm esnaf ve işletmeler gibi kuaförlerde de bir dizi önlem alınıd. Bu önlemler kapsamında kuaför ve berber dükkanlarında yoğunluk oluşmaması adına randevulu çalışma sistemine geçildi. Vatandaşların gitmeden önce mutlaka randevu alması, randevuya erken gelmemesi ve geç kalma durumunda haber vermesi gerekiyor. Ayrıca dükkan içerisinde hem müşterilerin hem de çalışanların maske takması, sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerekiyor. Bununla birlikte kapalı ortamdaki kişi sayısının sınırı aşmaması da belirtilen kurallar arasında.