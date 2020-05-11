Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı

Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı
11.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:03

Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı Antalya'da berberler dua ile yeniden işe başladı.

Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı

ANTALYA - Antalya'da berberler dua ile yeniden işe başladı. Dükkanlar dezenfekte edildi. Berber ve kuaförler tekrar iş başı yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileriyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri 21 Mart tarihinde geçici süreliğine durdurulmuştu. Antalya'nın Serik ilçesinde 60 gün aradan sonra mesaiye başlayan berber ve kuaförler mesleğe ilk kez başlarcasına heyecanla dualar eşliğinde dükkanlarını açtılar.

Berber Harun Şaşmaz, "1 buçuk 2 ay korona virüs dolayısıyla dükkanlarımız kapalıydı. Dükkanlarımız belediyemiz tarafından dezenfekte yapıldı. Açtık Allah'ın izniyle. Tek kullanımlı havlularımızı tedarik ettik. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi takıyoruz. Dezenfekte makinelerimizi çalıştırdık. Makinelerimizi temizledik, dezenfekte yaptık. Bugün işte 2 ay aradan sonra ilk işimize başlamış gibi heyecanla işimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle hocamızı da çağırdık. Duamızı da yaptırdık. Korona virüs den dolayı inşallah dükkanlarımız bir daha kapanmaz. Türkiye'den ve bütün dünyadan korona virüs silinir inşallah" diye konuştu.

"Aynı heyecan ve mutlulukla"

Bayan kuaförü Mehmet Çetin ise, "Yaklaşık 15 senedir sektördeyim. Yaklaşık 1 buçuk 2 aydır salonumuz kapalıydı. Tekrar işimize geri döndük. Oldukça mutluyuz heyecanlıyız. Serik Belediyesi tarafından dezenfekte işleri de başladığımız günden itibaren halloldu. Daha önceden de ilgilendiler sağ olsunlar. Aynı heyecan ve mutlulukla işimize döndük şu an. Açıkçası çok hani mutluluktan çok söyleyeceğim bir şey yok. Her şey çok güzel gidecek inşallah bundan sonra" diye konuştu.

Kuaförlerin açılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirten Nahide Aydan, "Tabi ki sektörün açılmasından çok mutlu olduk. Açılır açılmaz da aradım zaten randevu almak için dakikasında. Bakım şart diyoruz. Her şey hayırlı olsun bizim için güzel olsun" şeklinde konuştu.

Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Türkan Şoray Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Arda Turan Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:36:26. #1.15#
title