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Asgari Ücret, Ankara

Berberler destek istiyor

Berberler destek istiyor Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara: "Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımızda var" "Ayırt etmeksizin her esnaf için bir asgari ücret oranında yardım talep ediyoruz" "Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz" Ankara Berberler Esnaf...

03.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:15
Berberler destek istiyor

Berberler destek istiyor

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara: "Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımızda var"

"Ayırt etmeksizin her esnaf için bir asgari ücret oranında yardım talep ediyoruz"

"Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz"

ANKARA - Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımızda var" dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile dükkanlarını kapatan berberler devletten destek bekliyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara "Kira yardımı talep ediyoruz. Bağ-Kur'unu yatıramayan esnafımız var. Bunun durdurulmasını veya devlet tarafından ödenmesini istiyoruz. Asgari ücret üzerinden tüm esnafımıza bir destek istiyoruz. Sicil affı gelmişti. Kırmızı çizgide olanlarında bunun içerisine dahil olmasını talep ediyoruz. Bizler çalıştığımız dükkanlarımızın içerisinde tedbirlerimizi alarak. Dükkana ikinci veya üçüncü kişiyi almadan çalışma imkanı olabilir mi? Esnafımızın mağdur olmaması için bunu da devletimizden istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımızda var"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Başkan Sezayi Kara, "Korona virüs ülkemizde ilk göründüğü gün itibariyle Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın 'Sokağa çıkmayalım' uyarılarından sonra berberler olarak iş yerlerimizde önlemlerimizi almıştık. Kendimizi koruyacak şekilde tedbirlerimizi alarak çalışmaya devam ediyorduk. Esnaflarımız zor günler yaşıyor. Özellikle berber camiası bunlardan bir tanesi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 21 Mart günü saat 18: 00 itibari ile berber dükkanlarının geçici bir süreyle çalışmasının durdurulması yönünde bir karar verdi. Bugün itibari ile 2 haftayı geride bıraktık. Berberler günlük ve küçük paralarla çalışan esnaflar olduğu için kalfalar, çıraklar ve dükkan sahipleri zor bir süreç içerisindeyiz. Üyelerimiz bizi arayarak 'Çok mağdur oluyoruz. Evimizi geçindiremiyoruz. Çocuklarımızın yiyecek parası yok. Başkanım yardım edin' diyor. Cumhurbaşkanımız sağ olsun gün gün yardımları açıklıyor. Bazı şeyler bizi mutlu etti. Ama günlük çalıştığımızdan dolayı çok mağdur olan esnafımızda var. Bu konuda devlet büyüklerimizden Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak küçük esnafımızın yanında olmasını bir kez daha istiyoruz" diye konuştu.

"Kırmızı çizgi yemiş esnafımız bankalara gittiğinde kredi çekemiyorlar"

Berber esnafları adına talepleri dile getiren Başkan Kara, "Çoğu dükkanımız kira. Ev kiralarımız, dükkan kiralarımız var. Cumhurbaşkanımız her ne kadar bu konuda dava edilmeyecek dediyse de sonuçta mal sahipleri de kiracılarını sıkıştırıyor. 'Kiramızı ödeyin bizde zor durumdayız' diyorlar. Devletimizden kirası olan dükkanların küçükte olsa kira yardımı talebinde bulunuyoruz. Birde Bağ-Kur'umuz var. Bu aydan sonra Bağkur için bir öteleme gelebilir. Ama biz istiyoruz ki en azından İçişleri Bakanlığı'mızın kararı doğrultusunda iş yerlerimiz kapalı olduğu için en azından geçicide olsa Bağ-Kur'larımızın durdurulmasını yada devlet tarafından ödenmesini istemekteyiz. Diğer bir hususta sicil affı geldi. Fakat kırmızı çizgi yemiş esnafımız bankalara gittiğinde kredi çekemiyorlar. Çünkü daha önce kredi kartı sebebi ile yada kredi çekmiş ödeyememiş. Bundan dolayı mağdur durumda. En azından bu esnaflarımızın da sicil affı gelerek kredi çekemleri çok doğru olacak. Bütün esnafımızın eşit şekilde bu imkandan yararlanmasını istiyoruz. İvedi bir şekilde ayırt etmeksizin her esnaf için bir asgari ücret oranında yardım talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz"

Oda olarak sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Sezayi Kara, "Evlerine gidemeyerek ailelerinden ayrı kalmak zorunda olan ve gecelerini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak alkışlamak istiyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Berberler destek istiyor

Kaynak: İHA

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Berberler destek istiyor
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