Berberler "Amerikan Traşı" Yapmayacak

Ünyeli berberler, ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu iş yerlerine astıkları "Amerikan Traşı Yapmıyoruz" yazılı afişlerle protesto etti.

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı kararları protesto etmek isteyen berber esnafı, iş yerlerine "Amerikan Traşı Yapmıyoruz" yazılı afiş astı.

İlçede 30 yıllık berberlik yapan Bekir Şahin, ABD'yi protesto için "Amerikan traşı" olarak adlandırılan modelde saç kesimi yapmama kararı aldıklarını belirtti.

Berber esnafından Ruhi Taş ise dolar tamamen düşene kadar uygulamalarının geçerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ünyeli berberler olarak Amerikan tıraşı yapmıyoruz. Artık kendi geleneklerimize, kendi örf ve adetlerimize uygun tıraş stilleri yapacağız. Amerikan tıraşı değil bundan sonra Türk tıraşı yapılacak. Dolar başta olmak üzere Amerika'nın hiçbir şeyini kullanmak istemiyoruz. Ülkemize sahip çıkmak ve korumak istiyoruz."