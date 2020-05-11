Berberler adak keserek iş yerlerini açtı

Gaziantep'te bir berber yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan dükkanını 50 gün sonra kurban keserek açtı.

Gaziantep'te bir berber yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan dükkanını 50 gün sonra kurban keserek açtı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 50 günün ardından yeniden hizmete başladı. Gaziantep'te 15 yıldır berberlik yapan Ömer Gözel dükkanını adak keserek açtı. Randevu sistemiyle müşteri aldıklarının altını çizen Gözel, sosyal mesafeye uyduklarını ve müşterileri maskeyle içeri aldıklarını vurguladı.

"Kurban keserek dükkanını açtı"

15 yıldır berberlik yapan Ömer Gözel sabah saatlerinde yasağın kalkmasıyla aldığı kurbanı dükkanın önünde kesti. Yaklaşık iki aydan beri dükkanının kapalı olduğunu ifade eden Ömer Gözel, "Bugün itibariyle dükkanımı açtım. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ilçedeki berberlere bin TL yardım yaptı. Ben de iş yerlerimizi tekrar açtığımızda bir koyun geçmeyi adamıştım. Kurban aldım. Kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine verdim. Emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür ederim" dedi.

"Randevu sistemiyle müşteri alınıyor"

Müşterileri randevu sistemiyle kabul ettiklerini ifade eden berber Gözel, "Bugün hayırlısıyla dükkanımızı açtık. Randevu sistemli çalışıyoruz. Bize arayanların numaralarını kaydediyoruz sıraları gelince çağırıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Gelen müşterilere maske takmalarını öneriyoruz. Kolonya veriyoruz" diye konuştu.

Fiyatlarında değişiklik yaşanmadığını vurgulayan berber Gözel, 60 yaş ve üstü vatandaşlara yüzde 50 indirim uyguladıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA