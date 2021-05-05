Berberler açık mı? Tam kapanmada berberler ve kuaförler çalışıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berberler açık mı? Tam kapanmada berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

Berberler açık mı? Tam kapanmada berberler ve kuaförler çalışıyor mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bunun ardından vatandaşlar tam kapanmada berberler açık olacak mı merak ediyor. Peki, tam kapanmada berberler çalışma saatleri kaçtır? Berberlerin, kuaförlerin çalışma saatleri ne zaman? Berberler açık mı?

Berberler açık mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin yeni haftadaki ana gündem konularından biriydi. Masada yeni tedbir ve kısıtlamaların konuşulduğu Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletmecilerin merakla beklediği konuya ilişkin de açıklamada bulundu. Tam kapanmada berberler açık mı? Tam kapanmada kuaförler (berberler) çalışma saatleri ne zaman, kaç ila kaç arasında açık olacak?

TAM KAPANMADA BERBERLER AÇIK MI?

Tam kapanmada berberlerin ve kuaförler çalışmamaktadır. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Ancak önceki genelgede, ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."

İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI

- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

- Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Berberler açık mı? Tam kapanmada berberler ve kuaförler çalışıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 09:13:16. #1.14#

title