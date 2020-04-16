Berberler açık mı? Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır? Nöbetçi berberler gelecek mi?
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Koronavirüs, Güncel

Berberler açık mı? Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır? Nöbetçi berberler gelecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamına berberler kapatılmıştı. Kararın üzerinden geçen süre sonunda vatandaşlar berberlerin en zaman açılacağını merak etti. Peki, Berberler açık mı? Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır? Nöbetçi berberler gelecek mi? İşte merak edilen soruların cevapları…

16.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:18
Berberler açık mı? Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır? Nöbetçi berberler gelecek mi?

Corona virüs önlemlerinin kapsamının genişletilmesiyle alınan berberleri kapatma kararı uzun süredir devam ediyor. Saçları uzayanlar ve birçok kişi berberler açık mı? Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır? Nöbetçi berberler gelecek mi gibi soruların yanıtları merak edildi.

BERBERLER AÇIK MI?

Berberler koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Alınan kararın geçerliliği devam ediyor ve berberler şuan kapalı.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçici süreliğine kapatılan berber ve kuaförler henüz açılmadı ve ne zaman açılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

NÖBETÇİ BERBERLER GELECEK Mİ?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs salgını nedeni ile berberlerin kapalı olmasına "Berberler noktasında bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi tıraş olamayan (benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın" dedi.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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