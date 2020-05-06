Berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor

Berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
06.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:57

Akyurt'taki berberler 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacak olmaları nedeniyle hazırlıklarına başladı.

Akyurt'taki berberler 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacak olmaları nedeniyle hazırlıklarına başladı. Akyurt'ta üçüncü kuşak berber Kürşat Emanet, 11 Mayıs için şimdiden randevu almaya başladıklarını söyledi.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapatılan berber dükkanlarının 11 Mayıs'ta açılacak olması nedeniyle dip bucak temizlik başladı. Yaklaşık bir aydır kapalı bulunan ve çalışamayan berber esnafı sevindirici haber karşısında iş yerlerini hazır hale getirmek için işe koyuldu. Hijyen ürünleri ile dükkanlar temizlenerek dezenfekte edilmeye başlandı. 11 Mayıs'ta faaliyetlerine devam etme kararının alınması ile birlikte randevu almaya başladıklarını söyleyen berber Kürşat Emanet ilk günden randevu defterlerinin dolduğunu söyledi.

Salgından hem kendilerini hem de müşterilerini korumak adına gerekli önlemleri alacaklarını belirten Emanet, "Bu süreçte hem kendimizi hem de müşterilerimizi salgından korumak amacıyla koruyucu maske takarak önlük kullanacağız. Sadece tek kişide kullanıp attığımız tek kullanımlık havlular ile de tedbirlerimizi artıracağız. Tıraş işleminin bitmesinin ardından dezenfektan ürünler ile kullanmış olduğumuz malzemeleri de dezenfekte edeceğiz. Bu süreçte iş yerimizde tıraş bitene kadar başka müşteriyi iş yerimize alamayacağımızdan tıraş olmak isteyenlerin mutlaka berberlerinden randevu almaları gerekiyor. Biz gerekli önlemleri alacağız müşterimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

Akyurt Belediyesi de berberlerin 11 Mayıs'ta açılacak olması nedeniyle haftalık olarak bu iş yerlerinde ilaçlama çalışması yürütecek. Belediye tarafından berberlere verilecek olan el dezenfektanı da tıraş olmak isteyen müşterilerin kullanımına sunulacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:26:39. #1.15#
title