Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı.

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı. Bunun üzerine tıraş olmak için berbere giden Hüseyin Yıldırım (16) ise 20 yaş altı olduğu için tıraş olamadı.

Yeni tip koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermeye başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 21 Mart 2020 günü saat 18.00 itibariyle kuaför, güzellik salonu ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 51 gün sonra bu işletmeler bugünden itibaren işbaşı yaptı. Adana'da ise sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlık başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ilk olarak iş yerlerini tamamen dezenfekte ettikten sonra tek kullanımlık araç-gereçlerini kullanıma hazır hale getirdi.

Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu. BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIMSeyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım'ın isteğini kısıtlama kapsamında olduğu için geri çevrildi. Yıldırım, "Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım ve eve en yakın berbere geldim. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorum" diye konuştu.YOĞUNLUĞU ÖZLEDİKYıldırım'ın tıraş olma isteğini geri çeviren berber Ömer Avşar ise, "Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarını" dedi. Uzun süre sonra iş yerini açtığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen berber Ömer Ahmet Tekakan, randevularının dolduğunu ve saat 21.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi. Tüm kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi dikkate alarak çalıştıklarını belirten Tekakan, yoğunluğu özlediklerini belirtti.2,5 aydır tıraş olmadığını ve yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu berberde aldığını kaydeden Kanat Gedik ise "İnsanlar epey bunalmıştı. Açıldığı iyi oldu. Zaten çoğu dökülmüş olan saçlarımı da kesip kurtulacağım" dedi.

Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaptığını ve böyle bir süreci ilk defa yaşadığını belirten berber Eser Ak ise ustura ile tıraş olmak isteyen müşterilerinin olduğunu ama onlara kibarca kuralları hatırlattıklarını ve evlerinde sakal tıraşı olmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA