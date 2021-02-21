Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
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Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza

21.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:24
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza

BURSA'da, polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 22 kişiye, 69 bin 300 TL ceza uygulandı.

BURSA'da, polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 22 kişiye, 69 bin 300 TL ceza uygulandı. Kumar oynayanların kahvehaneye erkek kuaföründen giriş yapması ve dışarıyı güvenlik kamerasıyla izlemesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, kahvehanede 22 kişinin olduğunu belirledi. 22 kişinin kahvehaneye ön taraftaki erkek kuaföründen girdiği tespit edilirken, giriş kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazısı ise dikkat çekti. Ayrıca ekipler, kahvehanedekilerin polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı görüldü.22 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 69 bin 300 TL ceza uygulandı.


Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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