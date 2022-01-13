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Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı Samsun'da 19 yaşlarındaki bir genç berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 19 yaşlarındaki bir genç berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesinde bulunan berberde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşlarındaki Polat P., tıraş olmak için berberde sıra beklerden silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Polat P.'nin üzerine tabancayla kurşun yağdırarak otomobil ile olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar işyerinin kapı camını kırdı ve kapıya isabet etti. Saldırıda sağ dizinden vurularak yaralanan Polat P. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Ö.F.Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika haberi! Berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıda yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

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