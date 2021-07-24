Berbera'da Osmanlı mirası tarihi cami ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Afrika ülkesi Somaliland'ın stratejik liman şehri Berbera'daki Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan tarihi cami, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Afrika ülkesi Somaliland'ın stratejik liman şehri Berbera'daki Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan tarihi cami, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen ecdat yadigarı cami, bölgede Osmanlı ruhunu yaşatıyor.
Osmanlı Devleti'nin uzun dönem himayesinde kalan Berbera'ya gelen ziyaretçiler, tarihi camiyi görmeden şehirden ayrılmıyor.
Camiye gelen bazı ziyaretçiler namaz kıldıktan sonra burada fotoğraf çektirip cami hakkında bilgi alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman