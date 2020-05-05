Berber ve kuaförlerin yeniden açılma kararı esnafı mutlu etti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta yeniden açılacak olmasının mutluluk vereci olduğunu söyledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta yeniden açılacak olmasının mutluluk vereci olduğunu söyledi.

Köksal, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin gecici süreyle kapatıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'tan itibaren tekrar hizmet vereceği açıklamasının esnafı sevindirdiğini ifade eden Köksal, "Salgın nedeniyle bazı esnaflarımız iş yerlerini kapatmıştı. Devletimiz esnafın mağduriyetini gidermek için kredi desteği sağlamış, vergi, sigorta, dükkan kiralarını ve kredi ödemelerini ileri tarihlere erteleyerek esnafımıza rahat bir nefes aldırmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisi esnaflarımız mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Köksal, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin temizlik şartlarına uymalarını, dükkanlarına fazla müşteri almamalarını, randevu sistemiyle çalışmalarını istedi.

Kaynak: AA