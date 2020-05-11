Berber ve kuaförlerin ilk dezenfeksiyonu Aziziye Belediyesi'nden

Korona (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin ülke genelinde yeniden hizmet vermeye başlaması sonrasında ilk dezenfeksiyon işlemleri Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından yaptırıldı.

Korona (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin ülke genelinde yeniden hizmet vermeye başlaması sonrasında ilk dezenfeksiyon işlemleri Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından yaptırıldı.

Gün içerisinde 09.00-21.00 saatleri arasında açık bulunacak olan erkek ve kadın kuaförleri maske ve eldiven takarak çalışmaya başladı. Aziziye Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren kuaför esnafının randevu sistemi ile içeride bekleme yapılmadan çalışacağı öğrenildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kuaför esnafının çalışmaya başlamasının vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyledi. Belediye ekipleri olarak huzurlu ve sağlıklı bir ortamın tesis edilmesi için çaba gösterdiklerine dikkat çekti.

Aziziye ilçe sınırları içinde daha önce dezenfeksiyonu yapılan berber ve kuaförlerin işletmelerin yeniden açılması ile ikinci bir kez daha dezenfekte edildiğini de dile getiren Başkan Orhan, "Belediye olarak esnafımızın her daim destekçisi olduk. Bundan sonra da dezenfeksiyonların devam edeceğini söyleyebiliriz. Söz konusu salgın tehdidi bitinceye kadarda işlemlerimiz sürecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA