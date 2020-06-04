Berber ve kuaförlerin "fıstık" gibi eğitimleri başladı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında vatandaşların sağlıklı koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla pandemiye karşı berberler ve kuaförlere hijyen ve dezenfeksiyon eğitimi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında vatandaşların sağlıklı koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla pandemiye karşı berberler ve kuaförlere hijyen ve dezenfeksiyon eğitimi verildi. 2 hafta boyunca sürecek eğitimlerde kentteki 1344 kayıtlı berber ve 980 kuaföre ulaşılarak katılımcılara "Fıstık Gibi" sertifikaları dağıtılacak.

Kısa sürede küresel bir salgın halini alarak dünyanın gündeminde geniş yankı uyandıran yeni tip Corona Virüs'e (COVID-19) karşı ulusal çapta elde edilen başarı 1 Haziran tarihinde yeni normalleşme sürecini beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni dönem olarak nitelendirilecek bu sürecin işleyişinde, hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların salgın tehdidine karşı bir takım önlemlerle işleyişin sürdürülmesi gerekli kılındı. Bu kapsamda ise Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde kapanan kuaför ve berberler için Gazi şehirlilere daha iyi hizmet verilmesini sağlamak ve güven tesis etmek adına hijyen ve dezenfeksiyon eğitimi vermeye başladı. 150 kişilik gruplar halinde organize edilen eğitimlerde 2 haftanın sonunda toplamda 2 bin 324 kişiye ulaşılacak.

Yeni normalleşme sürecinde pandemiye karşı Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde COVID-19 tanımı ve bilgilendirme, kişisel hijyenin önemi, tedbirlerin gerekliliği, iş yeri temizliği, ekipman temizliği, müşterilere ilişkin önlemler, kapalı alanların havalandırılması, UV ışınlarının önemi ve dezenfeksiyonun gerekliliği konuları ele alınarak katılımcılar için detaylandırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA