Berber ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanı Korona çıktı - Berber ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanı Korona çıktı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan berber ve kuaförleri denetleyen denetim ekibinde görevli bir personelin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

- Berber ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanı Korona çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan berber ve kuaförleri denetleyen denetim ekibinde görevli bir personelin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Tavşanlı ilçesinde 100 işyerinden denetimi yapılan 50 berber ve kuaför tüm çalışanları ile birlikte 14 günlük karantinaya alındı. 50 Berber ve kuaförün yanı sıra Denetleme heyeti de 14 günlük karantinaya alındılar.

Tavşanlılı berber Ali Gülsün, "Arkadaşlarımız tedbir amaçlı karantinaya alındı. 35 arkadaşımızın testinde negatif çıktı. Diğer arkadaşlarında sonuçları gün içinde çıkacak" dedi.

İlçedeki diğer 100 berber ve kuaför çalışmalarına devam edebilecek.

Bu arada, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede iş yerleri geçici olarak kapatılan 50 berber ve kuaföre mağdur olmamaları açısından talep doğrultusunda bin TL yardım ödeneği verileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA