Berber ve kuaförlere maske desteği

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmete yeniden başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmete yeniden başladı. Osmangazi Belediyesi ilçede hizmet veren berberler ve kuaförlere maske desteğinde bulundu. Zabıta ekipleri sosyal mesafeye ve alınan tedbirlere uymaları noktasında berber ve kuaförleri bilgilendirdi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle tekrar müşterilerine kapılarını açtı. 50 günün ardından kapılarını açan berber ve kuaförlere vatandaşlar akın etti. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hem esnafın hem de müşterilerin sağlığı için ilçe genelinde yer alan işletmeleri tek tek inceledi. Özellikle sosyal mesafe konusunda berber ve kuaförleri uyaran ekipler, iş yeri sahiplerine maske dağıttı. Zabıta ekiplerinin bu uygulaması, esnaf ve vatandaşları oldukça memnun etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeniden dükkanlarını açan berber ve kuaför esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi. Başkan Dündar, "Korana virüs salgınından dolayı berber ve kuaförlerimiz 50 gündür kapalıydı. Bu süreçte esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Bizler, ekiplerimiz ile onlara destek olmak adına dükkanlarını ilaçlayarak maske dağıttık. Bugün ise kontrollü normalleşme kapsamında açılan berber ve kuaförlerimiz ilk müşterilerini almaya başladı. Esnafımızın belirlenen kurallara uyarak hizmet vereceğine yürekten inanıyorum. İnşallah, salgını en kısa sürede el birliğiyle atlatacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA