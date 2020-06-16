Berber ve kuaförlere "hijyen sertifikası" verilecek
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Berber ve kuaförlere "hijyen sertifikası" verilecek

Eğitimin verildiği salondan detay görüntü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması Kayseri'de berber ve kuaförlere "hijyen sertifikası" verilecekKAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli şartları sağlayan berber, kuaför ve...

16.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:43

Eğitimin verildiği salondan detay görüntü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması Kayseri'de berber ve kuaförlere "hijyen sertifikası" verilecek

KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli şartları sağlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına "hijyen sertifikası" verilecek ve bu işletmelerin bilgileri Büyükşehir Belediyesinin "Akıllı Şehir Portalı"nda paylaşılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre ve Sergi Salonunda berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara yönelik "Kontrollü Sosyal Hayatta Çalışma ve Hijyen" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, salgın sürecinde yaklaşık 3 ayın geride kaldığını, bu dönemi en az hasarla atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Pandemi konusunda yaşanılan sıkıntıyı önlemek zorundayız." diyen Büyükkılıç, bu süreci atlatana kadar herkesin dikkatli ve hassas davranmak zorunda olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, sağlıklı hizmet sunulması amacıyla belediyenin belirlediği azami şartlara uygun iş yerlerine hijyen sertifikası verileceğini belirterek, "Salgın sürecinde berber ve kuaförler en hassas kesim. Hem kendilerini hem de vatandaşları korumak zorundalar. Bir eğitimden geçecekler. Amacımız Akıllı Şehir Portalı'nda yer almanızı sağlamak. Vatandaş rahatlıkla, güvenilir bir şekilde hizmet alacak. Biz de bu amaçla bu çalışmayı yaptık. Tedbiri elden bırakmayacağız. İlk etapta bin 600 işletmeyi içeren bir çalışma." diye konuştu.

Seminerde uzmanlar tarafından oda üyelerine Kovid-19'a karşı alınması gerekli tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda "hijyen sertifikası" alacak berber ve kuaförlerin iş yerleri belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfekte edilecek ve alınan tedbirlere uyup uymadıkları denetlenecek. Bu işletmelerin iletişim ve adres bilgileri de Büyükşehir Belediyesinin "Akıllı Şehir Portalı"nda paylaşılacak.

Berber ve kuaförlere 'hijyen sertifikası' verilecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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