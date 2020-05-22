Berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı
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Berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı Edirne'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı.

22.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:06

Berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

EDİRNE - Edirne'de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı. Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, şu ana kadar olumsuz bir sonuçla karşılaşmadıklarını söyleyerek, "Edirneliler gönül rahatlığıyla berber ve kuaförlerden hizmet alabilirler" dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapılıyor. Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, testi tamamlanan berber ve kuaförlerde şu anada kadar herhangi olumsuz bir sonuçla karşılaşmadıklarını söyledi.

Gül, Edirne'de yaklaşık 400 civarında berber, kuaför ve güzellik salonunun hizmet verdiğini belirterek, bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak hizmet verdiklerini kaydetti.

"Gönül rahatlığıyla berber ve kuaförlerden hizmet alabilirler"

Gül, "Edirne'de yaklaşık 400 berber, kuaför, güzellik salonu üyemiz bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bütün üyelerimize Covit 19 testi yapılıyor. Şu ana kadar bize en ufak olumsuz bir sonuç yansımadı. Edirne halkı rahat rahat berberlere kuaförlere gidebilirler. Bu süreçte berber ve kuaförler son derece tedbirli çalışıyor. Bütün önlemlerini almış vaziyette işlerini gayet iyi bir şekilde yapıyor. Tabi bunun maliyet yükü de arttı. Bütün üyelerimiz tam teşekküllü hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda maliyetlerin artmasının sebebi bütün verdikleri hizmetlerde tek kullanımlık ürün kullanıyorlar. Randevu ile çalışıyorlar. Gelen her müşterinin de isim ve adres bilgileri alınıyor. Olası bir vak'aya karşı o gün hangi kuaförde hizmet aldıysa hızlı bir şekilde tedbirini alacak. Şu ana kadar Edirne'de hiçbir berber ve kuaförümüzde hiçbir olumsuz bir şey gelmedi. Buradan Edirne halkına sesleniyorum. Gönül rahatlığıyla berberlerden kuaförlerden hizmet alabilirler" dedi.

Berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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