Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu

Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu
07.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:39

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'de Korona virüs sebebiyle aylardır süren kısıtlamalar, salgının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte yavaş yavaş yerini normalleşmeye bırakıyor. Adım adım normalleşme planları vatandaşa duyurulurken, bu kapsamda hizmete geri dönen sektörlerden birisi berber ve kuaförler oldu. 1 buçuk aydır hizmet vermeyen berber ve kuaförler, 11 Mayıs itibariyle belirli önlemler doğrultusunda tekrar açılacak. Bu karar ile sektör çalışanları oldukça mutluluk duyarken, randevu yoğunluğu ise şimdiden yaşanmaya başladı.

"Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak"

Eskişehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, yaptığı açıklamada berber ve kuaförlerde alınacak tedbirleri sıralarken tüm meslektaşlarına ise uyarılarda bulundu. Özkara açıklamasında, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. 11 Mayıs'ta dükkanlarımız tekrar açılıyor. Meslektaşlarımızdan büyük özveri bekliyoruz. Önümüzde güzel günler var. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı'mızın anlattığı tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Bu süreçte tüm iş yerlerimiz randevulu sistem ile çalışacak. Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Makyaj, kalıcı makyaj, cilt bakım uygulamaları yapılmayacak. Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak. Her müşteri için kullanılan malzemeler tek kullanımlık olacak. Dükkanlarını dezenfekte ettiren üyelerimiz tüm hijyen şartlarını sağlayarak müşterilerine hizmet verecekler. Tedbirleri elden bırakmayalım. Tekrar dükkanlarımızı kapatmaya yol açmayalım. Sağlıkla güvenle çalışalım" şeklinde konuştu.

"Pazartesiden cuma gününe kadar randevular dolu"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saloon HY adlı işletmenin sahibi kuaför Hasan Yılmaz, maddi olarak sıkıntılı geçen bir süreçten sonra alınan bu karar ile tüm sektör çalışanları olarak mutlu olduklarını ifade etti. Kararın açıklandığı andan itibaren telefonlarının susmadığın söyleyen Yılmaz, şimdiden Cuma gününe kadar randevularının dolduğunu belirtti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere 21 Mart tarihinden itibaren işletmelerimiz kapalıydı. Çok uzun bir süre oldu ve bu sürede ekonomik olarak ciddi yaralar aldık. Normalleşme adına güzel bir adım. Korona virüse karşı tüm önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza başlayacağız. Randevular ise oldukça yoğun. Ben daha önce böyle bir yoğunluk geçirdiğimiz dönem hatırlamıyorum. Kararın ilk açıklandığı anda zaten telefonlarımız çalmaya başladı. Hala da susmuyor. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar randevu randevuların dolu olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bu süreci de alnımızın akıyla atlatırız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haber
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haber
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haber
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Donald Trump Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Loris Karius Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Bursa Mayıs Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 15:52:13. #1.14#
title