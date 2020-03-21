Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu
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Kuaför

Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu

Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu Kapatılma kararı üzerine vatandaşlar berber ve kuaförlere akın etti Korona virüs ile ilgili 'berber ve kuaförlerin' kapatılma kararı alınmasının ardından mağdur olmak istemeyen vatandaşlar soluğu berber ve kuaförlerde aldı.

21.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:45
Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu

Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu

Kapatılma kararı üzerine vatandaşlar berber ve kuaförlere akın etti

DENİZLİ - Korona virüs ile ilgili 'berber ve kuaförlerin' kapatılma kararı alınmasının ardından mağdur olmak istemeyen vatandaşlar soluğu berber ve kuaförlerde aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliği'ne gönderilen genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında, kuaför, berber, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı haberinin yayınlamasının üzerine kent genelinde berberler yoğunluk yaşanmaya başladı. Berbere gelmeden önce telefon ile arayan müşteriler sıralarını almasının ardından dükkana gelerek tedbirler kapsamında sırayla tıraş olmaya başladı. Esnaf Fatih Uyumaz, "İçişleri Bakanlığımızdan alınan karar ile korona virüsünden dolayı güzellik salonu, berberler kapanma kararı çıktı. Bayağı bir yoğun talep var, telefonum şuanda hiç susmuyor. Biz gerekli duyarlılığı halkımızdan ve esnaf arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Normalde biz gereken dezenfektan önlemlerini almıştık. Tek tek birebir hizmet veriyorduk. Ama halkımız için ve sağlığımız için bunu gerekli görüyoruz" dedi.

Vatandaşlar berberlerin kapatılacağı haberini almalarının ardından, sırayla geldiklerini, tedbirli davrandıklarını belirtti.

Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu

Kaynak: İHA

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Berber ve kuaförlerde korona virüs yoğunluğu

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