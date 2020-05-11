Berber ve kuaförlerde fahiş fiyat ve hijyen denetlemesi yapıldı

11 Mayıs Pazartesi günü randevulu sistemle müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerde fahiş fiyat ve hijyen denetlemesi yapıldı.

11 Mayıs Pazartesi günü randevulu sistemle müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerde fahiş fiyat ve hijyen denetlemesi yapıldı. Esenler Belediyesi, ilçedeki tüm berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı.

'FİYATLARIMIZ KORONADAN ÖNCE NE İSE ŞİMDİ DE O?

Esenler? de kuaför salonu işleten Öncü Aslan, haftalardır kapalı olan salonunu bugün açtıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Eski fiyatlarla hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Aslan, 'Fiyatlarda değişiklik yapmadık. Koronavirüs krizini fırsata çevirmedik. Kendimize çıkar haline getirip fiyatlarımızı 3 ise 5 yapmadık. Eski fiyatlarımız ne ise aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin maddi ve manevi sıkıntıları var. Fiyatlarımızı arttırmak bize yakışmaz' ifadelerini kullandı.'GELEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK?Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi ifade eden berber salonu işletmecisi Mustafa Ortaç, 'Fiyatlarda hiçbir değişikliğimiz yok. Bizler ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz. Zor bir süreçteyiz. O yüzden kimseden beklentimiz yok. Herkes maddi sıkıntıda. Kimse çalışmıyor. O yüzden ne kadarı varsa o kadar alıyoruz. Gelen herkese kapımız açık. Kimseyi geri çevirmek istemiyoruz. O yüzden fiyatlarımızı arttırmıyoruz' şeklinde konuştu.'FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA 392 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK?Esenler Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Albayrak, ekiplerle beraber kuaför ve berberlerde fahiş fiyat ve hijyen denetlemesi yapıp hijyen seti dağıttı. Tasdikli fiyat tarifesine uymayan işletmeler hakkında ceza uygulanacağını belirten Albayrak, 'Berberler odasının tasdikli fiyat tarifesinin uygulanıp uygulanmadığı ile alakalı denetimlerimizi yapıyoruz. Tasdikli fiyat tarifesi ne ise berberlerimiz kuaförlerimiz uymak zorundadırlar. Uymayanlar ile ilgili Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında tespit tutuyoruz. Oradan da para cezası çıkıyor. 392 TL para cezası olduğu ile alakalı arkadaşları uyaracağız. Uymayanlar için gerekli işlemler yapılacak' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA