Berber ve kuaförlerde denetimler devam ediyor Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mart ayında faaliyetlerine ara verip kapılarını 11 Mayıs'ta müşterilerine açan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilçe genelinde denetliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mart ayında faaliyetlerine ara verip kapılarını 11 Mayıs'ta müşterilerine açan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilçe genelinde denetliyor.Zabıta ekipleri bugün Çırçır Mahallesi Güngören Caddesi'nde denetimlerini sürdürdü. Esnafa sözlü ve yazılı tebliğde bulunan ekipler, tedbirlere uyulmadığı takdirde yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret eden zabıta ekipleri, uyulması gereken kuralları hatırlatarak yazılı uyarıları işletmecilere teslim etti. Ekipler, işletme sahiplerine ve çalışanlara açıklanan kuralları uygulamaları yönünde uyararak, denetim yaptı. Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem yapılacağı bildirildi. İşletmelerin randevu sistemiyle 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği, çalışanların ve müşterilerin mutlaka maske kullanacağını hatırlatan zabıta ekipleri ayrıca; havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması gerektiğini de tekrar bildirdiler. Alınan tedbirler kapsamında berberlerde jilet,ustura ile sakal tıraşı hizmeti geçici bir süre verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltma şeklinde yapılabiliyor. Ense fırçası kullanımı geçici süreliğine durduruldu. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici bir süre verilmiyor.

Kaynak: DHA