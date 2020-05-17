Berber ve kuaförlerde aralıksız dezenfeksiyon işlemi
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Berber ve kuaförlerde aralıksız dezenfeksiyon işlemi

Gaziemir Belediyesi tarafından tekrar hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Berber ve kuaförlerde aralıksız dezenfeksiyon işlemi
17.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:42

Gaziemir Belediyesi tarafından tekrar hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 22 Mart'tan itibaren kapalı olan, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle tekrar hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Virüsün başladığı ilk günden itibaren Gaziemir'deki tüm kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediyenin ilaçlama ekibi; ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarını tek tek dolaşarak dezenfekte ediyor. Belediye, bu işletmelerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla sürdürecek.

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olduk. Dayanışmayla bu sürecin yönetiminde yurttaşlarımıza destek verdik. Ülkemizde korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin bir kısmı kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda uzun süredir kapalı olan berber ve kuaförler hizmete başladı. Bu işletmelerin sağlıklı hale gelmesi, çalışanlar ile müşterilerin sağlıklarının korunması için dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Berber ve kuaförlerimizin hem kendilerinin hem de müşterilerinin sağlıklarını korumaları için önlemi elden bırakmamalarını ve gerekli tedbirleri almaları çok önemli. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, kurallara uymaya devam edelim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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