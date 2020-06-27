Berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuaförlerden detaylar Müşterilerden detaylar Dükkanların temizlenmesi Alınan tedbirlerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaför salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.
27.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kuaförlerden detaylar
Müşterilerden detaylar
Dükkanların temizlenmesi
Alınan tedbirlerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaför salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.
Kaynak: AA